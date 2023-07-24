В Норвегии зафиксировали кибератаки на ресурсы 12 министерств

В Норвегии 12 министерств подверглись кибератаке в понедельник, 24 июля, после чего полиция начала расследование.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства местного самоуправления и регионального развития Норвегии.

Атаку совершили на информационно-коммуникационную платформу, которой пользовались все норвежские министерства, кроме Офиса премьер-министра, Минобороны, Министерства юстиции и общественной безопасности и МИД.

"Мы очень серьезно относимся к этому инциденту. Правительственная организация по безопасности и обслуживанию тесно сотрудничает с Управлением национальной безопасности и полицией. Они приняли ряд мер для борьбы с атакой, и мы внимательно следим за ситуацией", – отметил глава министерства Сигбьерн Гьельсвик.

Он заявил, что правительство работает в обычном режиме. Был принят ряд мер для защиты информации, а также создана кризисная группа для расследования инцидента.

"Мы обнаружили ранее неизвестную уязвимость в программном обеспечении одного из наших поставщиков. Этой уязвимостью воспользовался неизвестный злоумышленник. Сейчас мы закрыли эту уязвимость", – сказал директор Норвежской правительственной организации по безопасности и обслуживанию Эрик Хоуп.

По его словам, пока рано говорить о масштабах атаки и о том, кто может за ней стоять.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось о кибератаках на домашние страницы Сейма Латвии и нескольких компаний, связанных с транспортным сектором.