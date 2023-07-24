Провідні члени керівної Консервативної партії закликають прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака провести вибори навесні 2024 року, аби уникнути катастрофічних втрат мандатів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

"Є вагомі причини, чому у нас буде більше шансів, якщо ми підемо на вибори раніше, ніж у листопаді (2024 року. – Ред.). Але якщо нас все одно очікує опозиція, це допоможе нам уникнути знищення", – заявив виданню один із міністрів.

За даними джерел, план піти на вибори навесні наступного року "набирає обертів" серед стратегів кампанії консерваторів, які вважають, що це може бути їхнім найкращим шансом мінімізувати поразку.

Після невдалих для торі довиборів у четвер деякі партійні інсайдери припустили, що травень 2024 року може стати "золотою серединою" – найкращим вікном для "обмеження втрат".

Серед консерваторів різняться думки щодо того, коли найімовірніше пройдуть вибори, які мають відбутися до січня 2025 року. Ті, хто підтримує пізніші вибори, вказують на ризик недостатнього відновлення економіки до травня наступного року.

Раніше повідомлялося, що додаткові вибори на заповнення кількох мандатів у парламенті Британії виявилися провальними для Консервативної партії.

Рейтинг підтримки чинного прем'єра Ріші Сунака впав до найнижчого рівня від моменту його призначення на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.