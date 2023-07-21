У Британії консерватори зазнали поразки на додаткових виборах у парламент

Додаткові вибори на заповнення кількох мандатів у парламенті Британії виявилися провальними для Консервативної партії.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Консерватори отримали "рекордну" втрату після того, як на окрузі у Селбі та Ейнсті їхнього кандидата переміг 25-річний суперник від лейбористів.

Привід для додаткових виборів з’явився минулого місяця, коли з Палати представників пішли соратник експрем'єра Бориса Джонсона Найджел Адамс, сам Джонсон та Девід Ворбертон.

Консерватори сподівалися втримати цей округ, який представляли постійно з часу його створення у 2010 році, але їхня кандидатка Клер Холмс програла 25-річному Кіру Мазеру від лейбористів – він отримав майже 16,5 тисяч голосів з відривом у понад чотири тисячі.

Мазер тепер стане наймолодшим депутатом Палати представників.

Кір Мазер

В окрузі Сомерстон і Фром перемогу здобула кандидатка ліберальних демократів Сара Дайк.

Втім, округ Аксбрідж і Південний Руйзліп в західній частині агломерації Лондона консерватори зберегли за собою. Джонсона замінить Стів Таквелл.

Нагадаємо, 9 червня Борис Джонсон оголосив про відставку з посади депутата Палати громад на тлі скандалу, пов'язаного з вечірками на Даунінг-стріт під час ковідних обмежень.

Як повідомлялося, рейтинг підтримки чинного прем'єра Ріші Сунака впав до найнижчого рівня з моменту його призначення на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.