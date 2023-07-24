Посол США про удари РФ по портах: Росія загострила війну проти українців

Посол Сполучених Штатів у Києві Бріджит Брінк прокоментувала атаку РФ на портову інфраструктуру України.

Свою реакцію вона опублікувала в Twitter, повідомляє "Європейська правда".

За словами Брінк, "Росія знову загострила свою війну проти українців, їхніх засобів до існування та глобальної продовольчої безпеки".

Russia again escalated its war on Ukrainians, their livelihoods, and global food security. While Russia's attacks on ports and grain storage strike another blow to Ukraine and the world's most vulnerable, we will continue supporting Ukraine in exporting food to those who need it. pic.twitter.com/gX1zEdYyxj — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 24, 2023

"У той час як атаки РФ на порти та зернові сховища завдають ще одного удару Україні та найбільш уразливим країнам світу, ми продовжуватимемо підтримувати Україну в експорті продовольства тим, хто його потребує", – пообіцяла Брінк.

Раніше українське оперативне командування "Південь" повідомило, що вночі 24 липня російські військові завдали чергового удару по Одеській області. За даними українських військових, метою атаки стала портова інфраструктура Дунаю.

Унаслідок ударів зруйновано ангар із зерном, пошкоджено резервуари для зберігання інших вантажів. В одному з виробничих приміщень виникла пожежа.

Глава військової адміністрації Одеської області Олег Кіпер повідомив, що під час атаки постраждали шестеро співробітників порту. Чотирьох госпіталізували з пораненнями.

Президент Румунії Клаус Йоганніс назвав останні обстріли РФ серйозною загрозою для безпеки Чорного моря.

Міністерство закордонних справ і євроінтеграції Молдови засудило атаку Росії на портову інфраструктуру Дунаю у Одеській області.