Посол США про удари РФ по портах: Росія загострила війну проти українців

Посол Сполучених Штатів у Києві Бріджит Брінк прокоментувала атаку РФ на портову інфраструктуру України.

Свою реакцію вона опублікувала в Twitter, повідомляє "Європейська правда".

За словами Брінк, "Росія знову загострила свою війну проти українців, їхніх засобів до існування та глобальної продовольчої безпеки".

Russia again escalated its war on Ukrainians, their livelihoods, and global food security. While Russia's attacks on ports and grain storage strike another blow to Ukraine and the world's most vulnerable, we will continue supporting Ukraine in exporting food to those who need it. pic.twitter.com/gX1zEdYyxj