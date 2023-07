Посол США об ударах РФ по портам: Россия обострила войну против украинцев

Посол Соединенных Штатов Бриджит Бринк прокомментировала атаку РФ на портовую инфраструктуру Украины.

Свою реакцию она оставила в Twitter, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, "Россия снова обострила свою войну против украинцев, их средств к существованию и глобальной продовольственной безопасности".

Russia again escalated its war on Ukrainians, their livelihoods, and global food security. While Russia's attacks on ports and grain storage strike another blow to Ukraine and the world's most vulnerable, we will continue supporting Ukraine in exporting food to those who need it. pic.twitter.com/gX1zEdYyxj