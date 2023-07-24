Укр Рус Eng

Посол США об ударах РФ по портам: Россия обострила войну против украинцев

Понедельник, 24 июля 2023, 17:41

Посол Соединенных Штатов Бриджит Бринк прокомментировала атаку РФ на портовую инфраструктуру Украины.

Свою реакцию она оставила в Twitter, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, "Россия снова обострила свою войну против украинцев, их средств к существованию и глобальной продовольственной безопасности".

"В то время как атаки РФ на порты и зерновые хранилища наносят еще один удар по Украине и наиболее уязвимым странам мира, мы будем продолжать поддерживать Украину в экспорте продовольствия тем, кто в нем нуждается", – пообещала Бринк.

Ранее украинское оперативное командование "Юг" сообщило, что ночью 24 июля российские военные нанесли очередной удар по Одесской области. По данным украинских военных, целью атаки стала портовая инфраструктура Дуная.

В результате ударов разрушен ангар с зерном, повреждены резервуары для хранения других грузов. В одном из производственных помещений возник пожар.

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что во время атаки пострадали шесть сотрудников порта. Четырех госпитализировали с ранениями.

Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал последние обстрелы РФ серьезной угрозой для безопасности Черного моря.

Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы осудило атаку России на портовую инфраструктуру Дуная в Одесской области.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Зерновой кризис США