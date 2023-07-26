Естонія спільно з Литвою планує закупити мобільні польові госпіталі

Державний центр оборонних інвестицій Естонії (RKIK) оголосив про масштабну спільну закупівлю з Литвою мобільних польових госпіталів і перев'язувальних пунктів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Рамковий контракт буде укладено на сім років, обсяг закупівель становитиме до 150 млн євро.

"Мета спільної закупівлі з Литвою – знайти договірного партнера, який протягом семи років вироблятиме і постачатиме до Естонії та Литви мобільні польові шпиталі та перев'язувальні пункти.

Оскільки як в Естонії, так і в інших частинах Європи загалом є багато досвідчених виробників польових госпіталів, ми переконані, що завдяки міжнародній конкуренції ми забезпечимо найкраще співвідношення ціни та якості закуповуваних систем", – сказав представник RKIK Тармо Тамері.

"Під час дослідження ринку ми звернулися до восьми компаній, щоб отримати уявлення про їхній попередній досвід, продані системи і можливості виробляти системи, які є предметом закупівлі", – додав він.

Крім польових госпіталів і перев'язувальних пунктів, також планують закупівлю окремих модулів і запасних частин. Контракт також передбачає закупівлю робіт з ремонту, технічного обслуговування та розвитку систем, а також навчання користувачів.

"З точки зору забезпечення якісної, швидкої та максимально безпечної медичної допомоги на полі бою важлива мобільність госпіталів і перев'язувальних пунктів, і нова закупівля дасть змогу зробити великий крок у цьому напрямку", – сказав старший офіцер відділу аналізу та планування Генерального штабу Збройних сил Естонії Лаурі Бендер.

"Уроки України показують, що транспортні засоби та об'єкти з символікою Червоного Хреста масово зазнають нападів з боку агресора, тому важливо, щоб медичні підрозділи були добре сховані в місцевості й мали можливість постійно та швидко змінювати своє місце розташування", – наголосив він.

Раніше повідомлялося, що Литва підписала рамковий контракт на суму близько 200 мільйонів євро на закупівлю вибухових речовин і зарядів з естонськими Державним центром оборонних інвестицій (RKIK), департаментом поліції та прикордонної охорони і рятувальним департаментом.