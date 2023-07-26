Эстония совместно с Литвой планирует закупить мобильные полевые госпитали

Государственный центр оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) объявил о масштабной совместной закупке с Литвой мобильных полевых госпиталей и перевязочных пунктов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Рамочный контракт будет заключен на семь лет, объем закупок составит до 150 млн евро.

"Цель совместной закупки с Литвой – найти договорного партнера, который в течение семи лет будет производить и поставлять в Эстонию и Литву мобильные полевые госпитали и перевязочные пункты.

Поскольку как в Эстонии, так и в других частях Европы в целом есть много опытных производителей полевых госпиталей, мы убеждены, что благодаря международной конкуренции мы обеспечим лучшее соотношение цены и качества закупаемых систем", – сказал представитель RKIK Тармо Тамери.

"Во время исследования рынка мы обратились к восьми компаниям, чтобы получить представление об их предыдущем опыте, проданных системах и возможности производить системы, которые являются предметом закупки", – добавил он.

Кроме полевых госпиталей и перевязочных пунктов, также планируется закупка отдельных модулей и запасных частей. Заключаемый контракт также предусматривает закупку работ по ремонту, техническому обслуживанию и развитию систем, а также обучение пользователей.

"С точки зрения обеспечения качественной, быстрой и максимально безопасной медицинской помощи на поле боя важна мобильность госпиталей и перевязочных пунктов, и новая закупка позволит сделать большой шаг в этом направлении", – сказал старший офицер отдела анализа и планирования Генерального штаба Вооруженных сил Эстонии Лаури Бендер.

"Уроки Украины показывают, что транспортные средства и объекты с символикой Красного Креста массово подвергаются нападениям со стороны агрессора, поэтому важно, чтобы медицинские подразделения были хорошо спрятаны в местности и имели возможность постоянно и быстро менять свое местонахождение", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Литва подписала рамочный контракт на сумму около 200 миллионов евро на закупку взрывчатых веществ и зарядов с эстонскими Государственным центром оборонных инвестиций (RKIK), департаментом полиции и пограничной охраны и спасательным департаментом.