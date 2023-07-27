Укр Рус Eng

Міноборони Британії: Контрнаступ України йде за планом, ЗСУ виявляють належну обережність

Четвер, 27 липня 2023, 10:21

У Міністерстві оборони Великої Британії відкидають занепокоєння з приводу повільних темпів українського контрнаступу, заявивши, що операції йдуть за планом.

Про це в інтерв’ю The Telegraph заявив міністр Збройних сил у Міністерстві оборони Великої Британії Джеймс Гіппі.

За його словами, контрнаступ України відбувається згідно з планом, розробленим спільно з Великою Британією та США взимку.

Міністр зауважив, що Київ виявляє "належну обережність", відмовляючись відправляти велику кількість людей і західного озброєння через щільні російські мінні поля.

Він додав, що українські військові зберігають достатню вогневу міць, щоб здійснити прорив у потрібний момент.

"Україна наразі відповідає нашим очікуванням. Вони в цілому виконують план, який розробили разом з нами, американцями та іншими протягом минулої зими. Це не голлівудський фільм. Тут не буде моменту, коли рушать танки, заграє музика, почне програватися військовий кліп, а потім – в кінці – перемога до вересня", – підкреслив Гіппі.

Раніше у Білому домі заявили, що український контрнаступ рухається повільніше, ніж планувалося, однак він не завмер.

Глава Пентагону Ллойд Остін зазначив, що Україна має "низку доступних можливостей" для продовження свої контрнаступальних операцій.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Війна з РФ