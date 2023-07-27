Міноборони Британії: Контрнаступ України йде за планом, ЗСУ виявляють належну обережність

У Міністерстві оборони Великої Британії відкидають занепокоєння з приводу повільних темпів українського контрнаступу, заявивши, що операції йдуть за планом.

Про це в інтерв’ю The Telegraph заявив міністр Збройних сил у Міністерстві оборони Великої Британії Джеймс Гіппі.

За його словами, контрнаступ України відбувається згідно з планом, розробленим спільно з Великою Британією та США взимку.

Міністр зауважив, що Київ виявляє "належну обережність", відмовляючись відправляти велику кількість людей і західного озброєння через щільні російські мінні поля.

Він додав, що українські військові зберігають достатню вогневу міць, щоб здійснити прорив у потрібний момент.

"Україна наразі відповідає нашим очікуванням. Вони в цілому виконують план, який розробили разом з нами, американцями та іншими протягом минулої зими. Це не голлівудський фільм. Тут не буде моменту, коли рушать танки, заграє музика, почне програватися військовий кліп, а потім – в кінці – перемога до вересня", – підкреслив Гіппі.

Раніше у Білому домі заявили, що український контрнаступ рухається повільніше, ніж планувалося, однак він не завмер.

Глава Пентагону Ллойд Остін зазначив, що Україна має "низку доступних можливостей" для продовження свої контрнаступальних операцій.