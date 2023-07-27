Білий дім: Контрнаступ України не завмер, ЗСУ йдуть вперед

У Білому домі заявили, що український контрнаступ рухається повільніше, ніж планувалося, однак він не завмер.

Про це на брифінгу сказав координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Україна сама визнала, що контрнаступ ЗСУ просувається "не так далеко і не так швидко, як хотілося б".

"Тим не менш, вони рухаються. Це не патова ситуація, вони не завмерли", – підкреслив Кірбі.

Він зазначив, що США надали українцям "усе, що вони просили" перед початком контрнаступу і продовжували надавати протягом цих операцій.

"Вони отримали все, що просили, і продовжують отримувати все, що просили зараз. Я визнаю, що вони хочуть більшого. І ми говорили про F-16 – тренування розпочнуться незабаром і, сподіваємось, за ними підуть власне літаки. Але у них є танки. У них є артилерія. У них є HIMARS. І ми продовжуватимемо працювати з ними щодня, намагаючись задовольнити їхні потреби якнайкраще", – додав Кірбі.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що контрнаступ України триватиме ще принаймні кілька місяців.

Водночас міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що не потрібно створювати додатковий тиск на українців у питанні контрнаступу, натомість потрібно надавати більше зброї і допомоги.