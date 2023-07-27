Минобороны Британии: Контрнаступление Украины идет по плану, ВСУ проявляют должную осторожность

В Министерстве обороны Великобритании отвергают беспокойство по поводу медленных темпов украинского контрнаступления, заявив, что операции идут по плану.

Об этом в интервью The Telegraph заявил министр Вооруженных сил в Министерстве обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

По его словам, контрнаступление Украины проходит согласно плану, разработанному зимой совместно с Великобританией и США.

Хиппи отметил, что Киев проявляет "должную осторожность", отказываясь отправлять большое количество людей и западного вооружения через российские минные поля.

Он добавил, что украинские военные сохраняют достаточную огневую мощь, чтобы осуществить прорыв в нужный момент.

"Украина пока соответствует нашим ожиданиям. Они в целом выполняют план, который разработали вместе с нами, американцами и другими в течение прошлой зимы. Это не голливудский фильм. Здесь не будет момента, когда двинутся танки, заиграет музыка, начнет проигрываться военный клип, а потом – в конце – победа до сентября", – подчеркнул Хиппи.

Ранее в Белом доме заявили, что украинское контрнаступление движется медленнее, чем планировалось, однако оно не замерло.

Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что у Украины есть "ряд доступных возможностей" для продолжения контрнаступательных операций.