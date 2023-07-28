ЗМІ повідомили, якими будуть нові санкції ЄС проти Білорусі

Санкції проти Білорусі за підтримку розв’язаної РФ війни проти України, які були затверджені послами ЄС, стосуватимуться товарів подвійного призначення та авіазапчастин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

За даними видання, ЄС запровадить експортні обмеження щодо товарів подвійного призначення, таких як дрони або комп'ютери, які можуть бути використані в бойових діях в Україні, а також щодо авіазапчастин .

Крім того, до санкційного списку включать 38 фізичних осіб і три організації, розповіли виданню європейські дипломати на умовах анонімності.

Раніше повідомлялося, посли ЄС погодили запровадження нових санкцій проти Білорусі за її причетність до російської загарбницької війни.

Обмежувальні заходи щодо Мінська через його участь у війні Росії проти України у Брюсселі обговорювали протягом кількох місяців.

Водночас глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс наполягає на подальшому посиленні санкцій проти Білорусі.