Посли ЄС затвердили нові санкції проти Білорусі

Посли Європейського Союзу у середу погодили запровадження нових санкцій проти Білорусі за її причетність до російської загарбницької війни.

Про це інформує Головування Іспанії в Раді ЄС, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням у Twitter, посли ЄС домовилися про запровадження обмежувальних заходів з огляду на ситуацію в Білорусі та причетність Мінська до російської агресії проти України.

"Заходи включають внесення до списків фізичних та юридичних осіб", – йдеться в повідомленні.

#COREPERII | Today, EU ambassadors agreed on adopting restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian agression against Ukraine. The measures include listings of individuals and entities. — Presidencia española del Consejo de la UE (@eu2023es) July 26, 2023

За інформацією редактора з питань Європи "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка, санкції загалом стосуються авіації та товарів подвійного призначення.

EU ambassadors have just approved sanctions on #Belarus. Mainly aviation and dual-use goods. More important: no derogation for 🇧🇾potash. But expect this question to come up again in the autumn. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 26, 2023

За словами журналіста, важливо, що "немає жодних відступів" щодо скасування санкцій проти білоруських виробників калійних добрив.

"Але очікуйте, що це питання знову постане восени", – резюмував Джозвяк.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз вирішив запровадити новий пакет санкцій проти Білорусі у зв'язку з порушеннями прав людини до третьої річниці президентських виборів у країні, які міжнародна спільнота визнала сфальсифікованими.

Також обговорювався й інший пакет санкцій, який пов'язаний з участю Мінська у російській війні проти України.

ЄС запровадив шість пакетів санкцій проти Білорусі, останній з яких набув чинності рік тому. Протягом кількох місяців в ЄС обговорюють нові обмежувальні заходи щодо Мінська через його участь у війні Росії проти України.

Раніше депутати Європарламенту закликали Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість видачі ордера на арешт самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.

Крім того, євродепутати закликали ЄС напрацювати стратегію збереження незалежності Білорусі та її демократичного переходу.