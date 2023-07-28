Ексглава МЗС Польщі вірить, що Україна може стати членом ЄС до 2030 року

Колишній міністр закордонних справ Польщі, євродепутат Радослав Сікорський вірить, що Україна може стати членом ЄС до 2030 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю "Укрінформу".

"Думаю, що до кінця цього десятиліття", – сказав Сікорський, відповідаючи на питання, коли Україна може стати членом Євросоюзу.

Він оцінив також шанси на початок переговорів України та ЄС про вступ до кінця цього року як вищі за 50%.

"Шанси на це – понад 50%. Треба пам’ятати, що у такому випадку Україна вестиме переговори по 35-ти розділах, які Київ повинен буде прийняти", – зазначив він.

"Нас усіх вражає українська відвага і рішучість. Але ми всі також знаємо, що за чверть століття Україна, на жаль, сформувала собі імідж корумпованої країни і зараз із подвійною силою вона повинна показати, що бореться з цією гангреною", – заявив Сікорський.

Нагадаємо, Верховна Рада в четвер підтримала в першому читанні законопроєкт про відновлення електронного декларування, що є одним із критеріїв для подальшого руху України до Європейського Союзу.

Крім того, Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №9322 про зміни процедури відбору суддів Конституційного суду, потрібний для виконання критеріїв Єврокомісії на шляху України до членства в ЄС.