Рада попередньо підтримала відновлення е-декларування, необхідне для руху в ЄС

Верховна Рада в четвер підтримала в першому читанні законопроєкт про відновлення електронного декларування, що є одним із критеріїв для подальшого руху України до Європейського Союзу.

Про це в соцмережах повідомили народні депутати Ярослав Железняк і Олексій Гончаренко, пише "Європейська правда".

Законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування підтримали 299 народних депутатів.

Як раніше повідомляв Ярослав Железняк, документ містить низку змін до процедури е-декларування. Ключова з них про те, що декларації будуть подаватись не лише за останній рік, а й за попередні. Окремі умови передбачені для суб’єктів е-декларування, які воюють або перебувають у зоні бойових дій.

Також законопроєкт передбачає, що Нацагентство із запобігання корупції відновить спецперевірки декларантів, а реєстр е-декларацій буде відкритим і на час воєнного стану, але без публікації окремих персональних даних.

Зазначимо, що для набуття чинності законопроєкт ще має бути підтриманий Радою у другому читанні, а потім – підписаний головою парламенту й президентом.

Відновлення вимоги електронного декларування для українських посадовців є ключовою складовою одного з семи "кандидатських" критеріїв Єврокомісії про боротьбу з корупцією. Їх Україна зобов'язалась виконати, щоб почати переговори про вступ у ЄС.

Нагадаємо, посол ЄС в Україні Матті Маасікас порадив Україні після проміжної оцінки щодо виконання семи рекомендацій Єврокомісії поновити е-декларування для посадовців.

Як відомо, Верховна Рада на початку повномасштабної війни призупинила процес обов'язкового декларування майна посадовців, дозволивши подати дані про свої статки вже після скасування воєнного стану.