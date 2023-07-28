Экс-глава МИД Польши верит, что Украина может стать членом ЕС до 2030 года

Бывший министр иностранных дел Польши, евродепутат Радослав Сикорский верит, что Украина может стать членом ЕС до 2030 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью "Укринформу".

"Думаю, что до конца этого десятилетия", – сказал Сикорский, отвечая на вопрос, когда Украина может стать членом Евросоюза.

Он оценил также шансы на начало переговоров Украины и ЕС о вступлении до конца этого года как выше 50%.

"Шансы на это – более 50%. Надо помнить, что в таком случае Украина будет вести переговоры по 35-ти разделам, которые Киев должен будет принять", – отметил он.

"Нас всех поражает украинская отвага и решимость. Но мы все также знаем, что за четверть века Украина, к сожалению, сформировала себе имидж коррумпированной страны и сейчас с двойной силой она должна показать, что борется с этой гангреной", – заявил Сикорский.

Напомним, Верховная Рада в четверг поддержала в первом чтении законопроект о восстановлении электронного декларирования, что является одним из критериев для дальнейшего движения Украины в Европейский Союз.

Кроме того, Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №9322 об изменениях процедуры отбора судей Конституционного суда, необходимый для выполнения критериев Еврокомиссии на пути Украины к членству в ЕС.