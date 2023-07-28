Rheinmetall планує ремонтувати танки Leopard в Україні

Німецький концерн Rheinmetall планує створити в Україні ремонтний центр для танків Leopard та іншої військової техніки.

Про це, як пише "Європейська правда", в інтерв'ю виданню Spiegel заявив генеральний директор концерну Армін Паппергер.

За його словами, компанія "вже готує українців у Німеччині для цієї роботи". Він додав, що розпочати роботу ремонтного центру планують після літніх канікул.

Зазначається, що ремонтний центр в Україні дозволить скоротити відстань, на яку доводиться транспортувати танки Leopard та іншу військову техніку.

Як відомо, Rheinmetall створює виробниче підприємство в Україні разом з українською державною компанією "Укроборонпром" і матиме в ньому мажоритарний пакет акцій. З виробничої лінії в Україні сходитимуть боєприпаси, бронемашини, а також основні бойові танки Panther.

Згодом планується, що завод вироблятиме до 400 бойових танків на рік та ремонтуватиме бронемашини Fuchs. На початку липня повідомлялось, що спільне підприємство відкриється протягом наступних 12 тижнів.

Раніше Паппергер прокоментував заяви представниці МЗС Росії Марії Захарової, яка назвала майбутній завод концерну в Україні "законною ціллю", запевнивши, що від планів створення заводу в Україні не відмовляється, а також планує захистити його від атак за допомогою систем протиповітряної оборони власного виробництва.

Німецька компанія очікує підписання контрактів на створення ще двох спільних підприємств – із виробництва боєприпасів та протиповітряної оборони.