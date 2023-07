Голови МЗС Литви, Польщі та України відзначили третю річницю "Люблінського трикутника"

Міністри закордонних справ Литви, Польщі та України в п’ятницю опублікували спільне звернення з нагоди третьої річниці "Люблінського трикутника" – тристороннього формату співпраці, започаткованого в литовській столиці.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У зверненні голови литовського, польського й українського МЗС – Габріелюс Ландсбергіс, Збігнєв Рау й Дмитро Кулеба – відзначають, що учасники "Люблінського трикутника" формують "природний альянс трьох потужних демократій".

3 years ago, the Lublin Triangle was initiated, symbolizing 🇺🇦🇵🇱🇱🇹 joint efforts toward the prosperity and security of our countries.



We value the support of Poland and Lithuania in bringing our victory closer and will continue to strengthen the Lublin Triangle and its values! pic.twitter.com/EsLEkpFbvc