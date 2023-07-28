Голови МЗС Литви, Польщі та України відзначили третю річницю "Люблінського трикутника"
П'ятниця, 28 липня 2023, 17:13
Міністри закордонних справ Литви, Польщі та України в п’ятницю опублікували спільне звернення з нагоди третьої річниці "Люблінського трикутника" – тристороннього формату співпраці, започаткованого в литовській столиці.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У зверненні голови литовського, польського й українського МЗС – Габріелюс Ландсбергіс, Збігнєв Рау й Дмитро Кулеба – відзначають, що учасники "Люблінського трикутника" формують "природний альянс трьох потужних демократій".
3 years ago, the Lublin Triangle was initiated, symbolizing 🇺🇦🇵🇱🇱🇹 joint efforts toward the prosperity and security of our countries.— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) July 28, 2023
We value the support of Poland and Lithuania in bringing our victory closer and will continue to strengthen the Lublin Triangle and its values! pic.twitter.com/EsLEkpFbvc
"Ми бились зі спільними ворогами в минулому. І сьогодні ми єдині в протистоянні російській агресії проти України", – підкреслюють міністри.
Серед іншого, Ландсбергіс і Рау підкреслюють, що Литва й Польща поділяють спільне бачення майбутнього України в Європі як члена ЄС і НАТО, а також що вони вірили в перемогу України з перших годин повномасштабного вторгнення й блискавично зреагували на напад.
"Люблінський трикутник" міцнішає, і ми продовжимо його розвивати задля безпеки й добробуту наших народів. А також – для добра всієї Європи", – підсумував Кулеба.
Нагадаємо, формат "Люблінського трикутника" започаткували голови МЗС Литви, Польщі та України в липні 2020 року. Він покликаний посилювати політичну, безпекову, економічну й культурну співпрацю між трьома державами.
Останній масштабний захід у межах формату відбувся в січні 2023 року у Львові, коли президенти трьох держав підписали спільну декларацію, що підтверджує багатовікові історичні зв’язки між ними й визначає пріоритетні напрями співпраці "трикутника".
Опитані Радою зовнішньої політики "Українська призма" експерти назвали "Люблінський трикутник" найуспішнішим малим альянсом, започаткованим Україною.