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Голови МЗС Литви, Польщі та України відзначили третю річницю "Люблінського трикутника"

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П'ятниця, 28 липня 2023, 17:13

Міністри закордонних справ Литви, Польщі та України в п’ятницю опублікували спільне звернення з нагоди третьої річниці "Люблінського трикутника" – тристороннього формату співпраці, започаткованого в литовській столиці.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У зверненні голови литовського, польського й українського МЗС – Габріелюс Ландсбергіс, Збігнєв Рау й Дмитро Кулеба – відзначають, що учасники "Люблінського трикутника" формують "природний альянс трьох потужних демократій".

"Ми бились зі спільними ворогами в минулому. І сьогодні ми єдині в протистоянні російській агресії проти України", – підкреслюють міністри.

Серед іншого, Ландсбергіс і Рау підкреслюють, що Литва й Польща поділяють спільне бачення майбутнього України в Європі як члена ЄС і НАТО, а також що вони вірили в перемогу України з перших годин повномасштабного вторгнення й блискавично зреагували на напад.

"Люблінський трикутник" міцнішає, і ми продовжимо його розвивати задля безпеки й добробуту наших народів. А також – для добра всієї Європи", – підсумував Кулеба.

Нагадаємо, формат "Люблінського трикутника" започаткували голови МЗС Литви, Польщі та України в липні 2020 року. Він покликаний посилювати політичну, безпекову, економічну й культурну співпрацю між трьома державами.

Останній масштабний захід у межах формату відбувся в січні 2023 року у Львові, коли президенти трьох держав підписали спільну декларацію, що підтверджує багатовікові історичні зв’язки між ними й визначає пріоритетні напрями співпраці "трикутника".

Опитані Радою зовнішньої політики "Українська призма" експерти назвали "Люблінський трикутник" найуспішнішим малим альянсом, започаткованим Україною.

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