Голови МЗС Литви, Польщі та України відзначили третю річницю "Люблінського трикутника"

Міністри закордонних справ Литви, Польщі та України в п’ятницю опублікували спільне звернення з нагоди третьої річниці "Люблінського трикутника" – тристороннього формату співпраці, започаткованого в литовській столиці.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У зверненні голови литовського, польського й українського МЗС – Габріелюс Ландсбергіс, Збігнєв Рау й Дмитро Кулеба – відзначають, що учасники "Люблінського трикутника" формують "природний альянс трьох потужних демократій".

3 years ago, the Lublin Triangle was initiated, symbolizing 🇺🇦🇵🇱🇱🇹 joint efforts toward the prosperity and security of our countries.



We value the support of Poland and Lithuania in bringing our victory closer and will continue to strengthen the Lublin Triangle and its values! pic.twitter.com/EsLEkpFbvc — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) July 28, 2023

"Ми бились зі спільними ворогами в минулому. І сьогодні ми єдині в протистоянні російській агресії проти України", – підкреслюють міністри.

Серед іншого, Ландсбергіс і Рау підкреслюють, що Литва й Польща поділяють спільне бачення майбутнього України в Європі як члена ЄС і НАТО, а також що вони вірили в перемогу України з перших годин повномасштабного вторгнення й блискавично зреагували на напад.

"Люблінський трикутник" міцнішає, і ми продовжимо його розвивати задля безпеки й добробуту наших народів. А також – для добра всієї Європи", – підсумував Кулеба.

Нагадаємо, формат "Люблінського трикутника" започаткували голови МЗС Литви, Польщі та України в липні 2020 року. Він покликаний посилювати політичну, безпекову, економічну й культурну співпрацю між трьома державами.

Останній масштабний захід у межах формату відбувся в січні 2023 року у Львові, коли президенти трьох держав підписали спільну декларацію, що підтверджує багатовікові історичні зв’язки між ними й визначає пріоритетні напрями співпраці "трикутника".

Опитані Радою зовнішньої політики "Українська призма" експерти назвали "Люблінський трикутник" найуспішнішим малим альянсом, започаткованим Україною.