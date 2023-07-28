Главы МИД Литвы, Польши и Украины отметили третью годовщину "Люблинского треугольника"
Пятница, 28 июля 2023, 17:13
Министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины в пятницу опубликовали совместное обращение по случаю третьей годовщины "Люблинского треугольника" – трехстороннего формата сотрудничества, основанного в польском Люблине.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В обращении главы литовского, польского и украинского МИД – Габриэлюс Ландсбергис, Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба – отмечают, что участники "Люблинского треугольника" формируют "естественный альянс трех мощных демократий".
3 years ago, the Lublin Triangle was initiated, symbolizing 🇺🇦🇵🇱🇱🇹 joint efforts toward the prosperity and security of our countries.— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) July 28, 2023
We value the support of Poland and Lithuania in bringing our victory closer and will continue to strengthen the Lublin Triangle and its values! pic.twitter.com/EsLEkpFbvc
"Мы сражались с общими врагами в прошлом. И сегодня мы едины в противостоянии российской агрессии против Украины", – подчеркивают министры.
Среди прочего, Ландсбергис и Рау подчеркивают, что Литва и Польша разделяют общее видение будущего Украины в Европе как члена ЕС и НАТО, а также, что они верили в победу Украины с первых часов полномасштабного вторжения и молниеносно среагировали на нападение.
"Люблинский треугольник" крепнет, и мы продолжим его развивать ради безопасности и благополучия наших народов. А также – для блага всей Европы", – подытожил Кулеба.
Напомним, формат "Люблинского треугольника" начали главы МИД Литвы, Польши и Украины в июле 2020 года. Он призван усиливать политическое, безопасностное, экономическое и культурное сотрудничество между тремя государствами.
Последнее масштабное мероприятие в рамках формата состоялось в январе 2023 года во Львове, когда президенты трех государств подписали совместную декларацию, подтверждающую многовековые исторические связи между ними и определяющую приоритетные направления сотрудничества "треугольника".
Опрошенные Советом внешней политики "Украинская призма" эксперты назвали "Люблинский треугольник" самым успешным малым альянсом, основанным Украиной.