Укр Рус Eng

Главы МИД Литвы, Польши и Украины отметили третью годовщину "Люблинского треугольника"

видео
Пятница, 28 июля 2023, 17:13

Министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины в пятницу опубликовали совместное обращение по случаю третьей годовщины "Люблинского треугольника" – трехстороннего формата сотрудничества, основанного в польском Люблине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В обращении главы литовского, польского и украинского МИД – Габриэлюс Ландсбергис, Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба – отмечают, что участники "Люблинского треугольника" формируют "естественный альянс трех мощных демократий".

"Мы сражались с общими врагами в прошлом. И сегодня мы едины в противостоянии российской агрессии против Украины", – подчеркивают министры.

Среди прочего, Ландсбергис и Рау подчеркивают, что Литва и Польша разделяют общее видение будущего Украины в Европе как члена ЕС и НАТО, а также, что они верили в победу Украины с первых часов полномасштабного вторжения и молниеносно среагировали на нападение.

"Люблинский треугольник" крепнет, и мы продолжим его развивать ради безопасности и благополучия наших народов. А также – для блага всей Европы", – подытожил Кулеба.

Напомним, формат "Люблинского треугольника" начали главы МИД Литвы, Польши и Украины в июле 2020 года. Он призван усиливать политическое, безопасностное, экономическое и культурное сотрудничество между тремя государствами.

Последнее масштабное мероприятие в рамках формата состоялось в январе 2023 года во Львове, когда президенты трех государств подписали совместную декларацию, подтверждающую многовековые исторические связи между ними и определяющую приоритетные направления сотрудничества "треугольника".

Опрошенные Советом внешней политики "Украинская призма" эксперты назвали "Люблинский треугольник" самым успешным малым альянсом, основанным Украиной.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Литва Польша