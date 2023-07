Главы МИД Литвы, Польши и Украины отметили третью годовщину "Люблинского треугольника"

Министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины в пятницу опубликовали совместное обращение по случаю третьей годовщины "Люблинского треугольника" – трехстороннего формата сотрудничества, основанного в польском Люблине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В обращении главы литовского, польского и украинского МИД – Габриэлюс Ландсбергис, Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба – отмечают, что участники "Люблинского треугольника" формируют "естественный альянс трех мощных демократий".

3 years ago, the Lublin Triangle was initiated, symbolizing 🇺🇦🇵🇱🇱🇹 joint efforts toward the prosperity and security of our countries.



We value the support of Poland and Lithuania in bringing our victory closer and will continue to strengthen the Lublin Triangle and its values! pic.twitter.com/EsLEkpFbvc