Главы МИД Литвы, Польши и Украины отметили третью годовщину "Люблинского треугольника"

Министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины в пятницу опубликовали совместное обращение по случаю третьей годовщины "Люблинского треугольника" – трехстороннего формата сотрудничества, основанного в польском Люблине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В обращении главы литовского, польского и украинского МИД – Габриэлюс Ландсбергис, Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба – отмечают, что участники "Люблинского треугольника" формируют "естественный альянс трех мощных демократий".

3 years ago, the Lublin Triangle was initiated, symbolizing 🇺🇦🇵🇱🇱🇹 joint efforts toward the prosperity and security of our countries.



We value the support of Poland and Lithuania in bringing our victory closer and will continue to strengthen the Lublin Triangle and its values! pic.twitter.com/EsLEkpFbvc — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) July 28, 2023

"Мы сражались с общими врагами в прошлом. И сегодня мы едины в противостоянии российской агрессии против Украины", – подчеркивают министры.

Среди прочего, Ландсбергис и Рау подчеркивают, что Литва и Польша разделяют общее видение будущего Украины в Европе как члена ЕС и НАТО, а также, что они верили в победу Украины с первых часов полномасштабного вторжения и молниеносно среагировали на нападение.

"Люблинский треугольник" крепнет, и мы продолжим его развивать ради безопасности и благополучия наших народов. А также – для блага всей Европы", – подытожил Кулеба.

Напомним, формат "Люблинского треугольника" начали главы МИД Литвы, Польши и Украины в июле 2020 года. Он призван усиливать политическое, безопасностное, экономическое и культурное сотрудничество между тремя государствами.

Последнее масштабное мероприятие в рамках формата состоялось в январе 2023 года во Львове, когда президенты трех государств подписали совместную декларацию, подтверждающую многовековые исторические связи между ними и определяющую приоритетные направления сотрудничества "треугольника".

Опрошенные Советом внешней политики "Украинская призма" эксперты назвали "Люблинский треугольник" самым успешным малым альянсом, основанным Украиной.