Укр Рус Eng

Посол США прокоментувала загибель письменниці з України після удару РФ по Краматорську

Понеділок, 3 липня 2023, 17:58

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк у понеділок вкотре закликала до притягнення Росії до відповідальності після того, як стало відомо про смерть української письменниці Вікторії Амеліної в результаті обстрілу Краматорська.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter Бріджит Брінк поширила заяву посольства США в Колумбії, де висловлюється співчуття у зв’язку з трагічною загибеллю Вікторії Амеліної – вона зустрічалась із колумбійськими письменниками в Краматорську в момент удару.

"Ще більше жахливих втрат через російські удари по мирному населенню. Росія має відповісти за свої дії", – додала посол.

Увечері у вівторок, 27 червня, російські військові вдарили по Краматорську Донецької області, влучивши в заклад харчування. У ніч проти понеділка стало відомо, що після поранення померла українська письменниця Вікторія Амеліна.

Загалом у результаті російського удару по Краматорську минулого тижня загинули вже 13 людей.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Війна з РФ