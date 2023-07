Посол США прокоментувала загибель письменниці з України після удару РФ по Краматорську

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк у понеділок вкотре закликала до притягнення Росії до відповідальності після того, як стало відомо про смерть української письменниці Вікторії Амеліної в результаті обстрілу Краматорська.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter Бріджит Брінк поширила заяву посольства США в Колумбії, де висловлюється співчуття у зв’язку з трагічною загибеллю Вікторії Амеліної – вона зустрічалась із колумбійськими письменниками в Краматорську в момент удару.

"Ще більше жахливих втрат через російські удари по мирному населенню. Росія має відповісти за свої дії", – додала посол.

