Посол США прокоментувала загибель письменниці з України після удару РФ по Краматорську
Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк у понеділок вкотре закликала до притягнення Росії до відповідальності після того, як стало відомо про смерть української письменниці Вікторії Амеліної в результаті обстрілу Краматорська.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У своєму Twitter Бріджит Брінк поширила заяву посольства США в Колумбії, де висловлюється співчуття у зв’язку з трагічною загибеллю Вікторії Амеліної – вона зустрічалась із колумбійськими письменниками в Краматорську в момент удару.
"Ще більше жахливих втрат через російські удари по мирному населенню. Росія має відповісти за свої дії", – додала посол.
More heartbreaking loss due to Russia's strikes on civilians.— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 3, 2023
Russia must be held to account for its actions.
Ще більше жахливих втрат через російські удари по мирному населенню.
Росія має відповісти за свої дії. https://t.co/xcAzNmexnv
Увечері у вівторок, 27 червня, російські військові вдарили по Краматорську Донецької області, влучивши в заклад харчування. У ніч проти понеділка стало відомо, що після поранення померла українська письменниця Вікторія Амеліна.
Загалом у результаті російського удару по Краматорську минулого тижня загинули вже 13 людей.