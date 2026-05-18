Глава МЗС Литви: НАТО має засоби, щоб зрівняти з землею бази РФ у Калінінграді

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс заявив, що у разі потреби НАТО зможе повністю знищити російські бази у Калінінграді.

Про це він сказав у інтерв’ю швейцарському виданню NZZ, повідомляє "Європейська правда".

Говорячи про загрози, з якими стикається ЄС, журналісти згадали про російський анклав – Калінінградську область. Глава МЗС Литви, яка межує з цією територією РФ, вказав, що НАТО має продемонструвати рішучість зупинити російську загрозу звідти.

"Ми маємо показати росіянам, що можемо прорвати їхню маленьку фортецю, яку вони збудували в Калінінграді. НАТО має засоби, щоб у разі потреби зрівняти з землею російські бази протиповітряної оборони та ракетні бази там", – сказав він.

Водночас Будріс визнав, що самій Литві явно бракує засобів протиповітряної оборони.

"Російські та українські дрони раз у раз вторгаються в наш повітряний простір. Також російські бойові літаки іноді пролітають над Литвою з вимкненим транспондером. Коли це трапляється, у суспільстві зростає занепокоєння, що ми недостатньо інвестуємо в захист Литви", – сказав дипломат.

Він також наголосив, що НАТО – найпотужніша організація, яку коли-небудь створювали.

"Щодо стратегічного та оперативного планування, а також військового потенціалу, їй немає рівних. Довіра між союзниками є основою стримування. Якщо навіть ми сумніваємося в статті 5, то чому наш супротивник мав би в неї вірити? Я не маю жодних сумнівів щодо обов’язку надавати допомогу", – додав Будріс.

Нагадаємо, Будріс вважає, що якщо США передислокують частину свого військового контингенту з Німеччини до країн, що межують з Росією та Білоруссю – це посилить стримувальний потенціал НАТО.

Також Будріс заявив, що наразі НАТО переживає трансформацію і тепер на плечі Європи ляже більший тягар, з яким їй доведеться впоратися.