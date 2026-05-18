У Берліні судитимуть чоловіка, який рік симулював рак і ошукав готель на 100 тисяч євро

У Берліні перед судом постане 55-річний чоловік, який разом із родиною безкоштовно прожив у готелі більше року, заборгувавши близько 100 тисяч євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

За даними слідства, у квітні 2023 року він заселився в готель у столичному районі Трептов-Кепенік разом із супутницею та двома дітьми.

Аби завоювати довіру адміністрації та заселитися без передоплати, чоловік розповів, мовляв, у нього згорів житловий трейлер, а сам він хворий на рак. Крім того, він запевнив, що всі витрати на проживання згодом повністю покриє автомобільний клуб.

Насправді ж зловмисник із самого початку взагалі не планував платити за рахунками. Родина спокійно проживала в готелі до серпня 2024 року, після чого просто з’їхала.

Коли адміністрація підбила підсумки, виявилося, що сума витрат за проживання перевищила 100 тисяч євро.

У березні 2026 року зловмисника врешті-решт затримали. За повідомленням прокуратури, наразі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для нього скасували, кримінальну справу передано до окружного суду берлінського району Тіргартен.

В лютому у Мадриді затримали 20-річного юнака, який завдяки хакерським умінням навчився "дурити" систему резервування і бронювати номери в елітних готелях за один євроцент та встиг завдати збитків на 20 тисяч євро.

У Польщі через вісім років впіймали підозрюваного у крадіжці персональних даних клієнтів великого онлайн-магазину.