Сибіга відреагував на скасування Угорщиною рішень щодо українських інкасаторів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав позитивним кроком скасування Угорщиною рішення про депортацію та трирічну заборону на в’їзд і перебування на території Шенгенської зони щодо семи інкасаторів українського Ощадбанку.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав на платформі X.

Глава українського МЗС наголосив, що цей крок Будапешта проводить "чітку межу" між колишнім і нинішнім угорськими урядами, а також межу "між беззаконням і верховенством права".

Сибіга висловив вдячність своїй угорській колезі Аніті Орбан за позицію перед майбутніми консультаціями України та Угорщини щодо прав угорської меншини Закарпаття. Міністр також висловив сподівання, що ця зустріч буде плідною.

Нагадаємо, у понеділок Генеральна дирекція поліції у справах іноземців Угорщини скасувала рішення про депортацію та трирічну заборону на в’їзд і перебування на території Шенгенської зони щодо всіх семи співробітників Ощадбанку, затриманих угорськими силовиками у березні.

Конвой українських інкасаторів, який перевозив з австрійського Raiffeisen Bank до українського Ощадбанку готівки та золота на суму близько $80 млн, був захоплений біля Будапешта 5 березня.

Згодом Угорщина відпустила українських інкасаторів та ухвалила закон про вилучення валюти й цінностей з інкасаторських авто Ощадбанку.

6 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що угорська сторона повернула гроші та цінності Ощадбанку, які були захоплені у Будапешті у березні.