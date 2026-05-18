Гренландія після переговорів зі США: прогрес є, але острів не продається

Уряд Гренландії заявив у понеділок, що в переговорах зі Сполученими Штатами щодо майбутнього острова досягнуто певного прогресу, але наполіг, що острів не продається.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Спеціальний посланник США Джефф Лендрі, призначений Трампом минулого року для просування ідеї американського контролю над Гренландією, прибув до Нуука в неділю і зустрівся в понеділок з прем'єр-міністром Єнсом-Фредеріком Нільсеном та міністром закордонних справ Муте Егеде.

"Ми вважаємо, що є прогрес, і з боку Гренландії ми зосереджені на пошуку рішення, яке буде вигідним для всіх нас, і, що найважливіше, щоб не було загроз анексії, захоплення або купівлі Гренландії", – сказав Нільсен журналістам після зустрічі з Лендрі.

Ландрі не зробив жодної негайної заяви, хоча в неділю він сказав місцевим ЗМІ, що приїхав туди, щоб "вислухати та дізнатися".

"Вони попросили про зустріч, і ми пояснили нашу ситуацію та позицію, а також те, що у нас є певні червоні лінії – ми не продамо Гренландію, ми будемо володіти Гренландією назавжди", – сказав Егеде.

Заява Трампа про те, що США повинні придбати або контролювати Гренландію викликала напругу між Вашингтоном і Копенгагеном, а також у ширшому масштабі по всій Європі.

Намагаючись заспокоїти напруженість, Гренландія, Данія та США на початку цього року домовилися провести дипломатичні переговори на високому рівні для вирішення кризи, хоча результати цих переговорів ще не оприлюднені.

За даними ЗМІ, США у межах цих перемовин просигналізували, що хотіли б створити ще три бази на півдні Гренландії. За словами одного з джерел, Вашингтон при цьому добивається проголошення територій цих баз "суверенною територією США".