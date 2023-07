Посол США прокомментировала гибель писательницы из Украины после удара РФ по Краматорску

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк в понедельник в очередной раз призвала к привлечению России к ответственности после того, как стало известно о смерти украинской писательницы Виктории Амелиной в результате обстрела Краматорска.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter Бриджит Бринк распространила заявление посольства США в Колумбии, где выражается соболезнования в связи с трагической гибелью Виктории Амелиной – она встречалась с колумбийскими писателями в Краматорске в момент удара.

"Еще больше ужасных потерь из-за российских ударов по мирному населению. Россия должна ответить за свои действия", – добавила посол.

More heartbreaking loss due to Russia's strikes on civilians.



Russia must be held to account for its actions.



Ще більше жахливих втрат через російські удари по мирному населенню.



Росія має відповісти за свої дії. https://t.co/xcAzNmexnv