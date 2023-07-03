Посол США прокомментировала гибель писательницы из Украины после удара РФ по Краматорску
Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк в понедельник в очередной раз призвала к привлечению России к ответственности после того, как стало известно о смерти украинской писательницы Виктории Амелиной в результате обстрела Краматорска.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В своем Twitter Бриджит Бринк распространила заявление посольства США в Колумбии, где выражается соболезнования в связи с трагической гибелью Виктории Амелиной – она встречалась с колумбийскими писателями в Краматорске в момент удара.
"Еще больше ужасных потерь из-за российских ударов по мирному населению. Россия должна ответить за свои действия", – добавила посол.
More heartbreaking loss due to Russia's strikes on civilians.— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 3, 2023
Russia must be held to account for its actions.
Ще більше жахливих втрат через російські удари по мирному населенню.
Росія має відповісти за свої дії. https://t.co/xcAzNmexnv
Вечером во вторник, 27 июня, российские военные ударили по Краматорску Донецкой области, попав в заведение питания. В ночь на понедельник стало известно, что после ранения умерла украинская писательница Виктория Амелина.
Всего в результате российского удара по Краматорску на прошлой неделе погибли уже 13 человек.