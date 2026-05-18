Зеленський анонсував зміни у дипломатичному корпусі

Президент Володимир Зеленський повідомив у понеділок про заплановані зміни у дипломатичному корпусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у вечірньому зверненні.

"Ми провели сьогодні доволі тривалу, детальну нараду – урядовці, наші парламентарі – по кадрових питаннях, які потребують вирішення. Треба більше активної внутрішньої роботи в державі", – сказав Зеленський.

Окрім того, додав він, є речі, які потребують заміни та виправлення в дипломатичному корпусі.

"Найближчими тижнями ми будемо все це вирішувати. Я хочу подякувати всім, хто з нами, хто з Україною", – сказав глава держави.

Нагадаємо, у квітні глава МЗС Андрій Сибіга виклав послам головні завдання на найближчий час.

