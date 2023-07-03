Загибель жінки з сином, які впали з порому на Балтії, не була нещасним випадком

Слідство вважає, що загибель громадянки Польщі та її сина, які впали з порому на Балтійському морі, не була нещасним випадком.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

Данська Комісія з розслідування інцидентів після дослідження відеозаписів з камер та опитування свідків з порому дійшла висновку, що загибель жінки та її 7-річного сина не була нещасним випадком, як спершу вважали.

"З доступних матеріалів ми побачили, що це не нещасний випадок. І оскільки це так, справа передається до поліції", – повідомив слідчий Мортен Фредеріксен.

Ще в суботу стало відомо, що польська прокуратура у Гданську досліджує смерті як вбивства. За словами речниці Гражини Вавринюк, слідство схиляється до того, що дитину фактично вбили, а матір скоїла самогубство.

Нагадаємо, інцидент стався в четвер, 29 червня, на поромі, що прямував зі Швеції до Польщі. За початковою версією подій, 7-річна дитина впала в море, після чого за хлопчиком у воду стрибнула його 36-річна мати. Заради їхнього порятунку довелося переривати навчання НАТО. Їх знайшли непритомними приблизно через півгодини і доставили у шведську лікарню, але врятувати їх не вдалося.

Оскільки обоє були громадянами Польщі, до розслідування долучилися і польські органи. Данські органи були задіяні через те, що інцидент стався на поромі під прапором Данії.