З порому на Балтиці випали мати з дитиною: обоє загинули попри допомогу сил НАТО

Мати з дитиною загинули після падіння з порому, що курсує між польською Гдинею та шведською Карлскруною в Балтійському морі, незважаючи на допомогу сил НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVN24 із посиланням на речника Головного управління поліції Польщі Маріуша Царки.

Зазначається, що інцидент стався в четвер, 29 червня, коли 7-річна дитина впала в море, після чого за хлопчиком у воду стрибнула його 36-річна мати. Заради їхнього порятунку довелося переривати навчання НАТО.

Через більш ніж годину їх підняли з води і гелікоптерами доставили до лікарні в Швеції. Вже в п’ятницю, 30 червня, Царка заявив, що життя матері і дитини врятувати не вдалося.

Для проведення операції були залучені кораблі, в тому числі німецький фрегат, а також шведський рятувальний вертоліт і американський вертоліт берегової охорони.

"Ми перервали навчання НАТО, і нам допомогли літаки берегової охорони США. Усе, що плаває або літає", – зізнався у коментарі SVT керівник рятувальних операцій Центру порятунку на морі та в повітрі Андерс Леннхольм.

Досі незрозуміло, що стало причиною аварії. Шведська поліція вже звернулася до польських пасажирів з проханням надати інформацію, яка могла б прояснити обставини падіння дитини і жінки за борт порома.

Раніше повідомлялося, що у землі Нижня Саксонія на півночі Німеччини загинули дитина й дорослий, а ще десятеро неповнолітніх отримали поранення в результаті інциденту з екскаватором.

19 червня невеликий спортивний літак впав у море поблизу шведського міста Норчепінг, загинули угорські пілоти.