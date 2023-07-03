Гибель женщины с сыном, которые упали с парома на Балтии, не была несчастным случаем

Следствие считает, что гибель гражданки Польши и ее сына, которые упали с парома на Балтийском море, не была несчастным случаем.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

Датская Комиссия по расследованию инцидентов после исследования видеозаписей с камер и опроса свидетелей с парома пришла к выводу, что гибель женщины и ее 7-летнего сына не была несчастным случаем, как сначала считали.

"Из доступных материалов мы увидели, что это не несчастный случай. И поскольку это так, дело передается в полицию", – сообщил следователь Мортен Фредериксен.

Еще в субботу стало известно, что польская прокуратура в Гданьске исследует смерти как убийства. По словам пресс-секретаря Гражины Вавринюк, следствие склоняется к тому, что ребенка фактически убили, а мать совершила самоубийство.

Напомним, инцидент произошел в четверг, 29 июня, на пароме, следовавшем из Швеции в Польшу. По первоначальной версии событий, 7-летний ребенок упал в море, после чего за мальчиком в воду прыгнула его 36-летняя мать. Ради их спасения пришлось прерывать учения НАТО. Их нашли без сознания примерно через полчаса и доставили в шведскую больницу, но спасти их не удалось.

Поскольку оба были гражданами Польши, к расследованию подключились и польские органы. Датские органы были задействованы из-за того, что инцидент произошел на пароме под флагом Дании.