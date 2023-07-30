Разведка Британии: "Вагнеровцы" в Беларуси без тяжелой техники, потому что вероятно ее передали Минобороны РФ

В британском Минобороны считают, что боевики ЧВК "Вагнер" прибыли в Беларусь в основном без своей тяжелой техники, поскольку могли передать ее российскому Минобороны.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Британские аналитики подчеркнули, что в лагере "вагнеровцев" в селе Цель под Осиповичами было обнаружено примерно 300 палаток и 200 транспортных средств. Они отметили, что палатки и места хранения транспортных средств идентифицированы на спутниковых снимках, сделанных 19 июля 2023 года.

(2/6) Tents and vehicle storage identified from satellite imagery captured on 19 July 2023. pic.twitter.com/GCaP6KluAd — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 30, 2023

Согласно обзору, с середины июля 2023 года по меньшей мере несколько тысяч военнослужащих "Вагнера", вероятно, расположились в военном лагере в Целе. Снимки показывают, что с середины июля 2023 года на ранее почти пустой объект прибыли сотни транспортных средств.

По отдельным сообщениям, большинство замеченных транспортных средств – это грузовики и микроавтобусы с небольшим количеством боевых бронированных машин.

"Остается непонятным, что произошло с тяжелой военной техникой, которую "Вагнер" использовал в Украине; существует реальная возможность, что эту технику вынуждены были вернуть российским военным", – говорится в сообщении.

Способность "Вагнера" удерживать тяжелую технику и средства обеспечения, такие как воздушный транспорт, будут ключевыми факторами его будущей боеспособности, констатировали британские аналитики.

Напомним, ранее Польша решила переместить военные формирования с запада на восток в связи с угрозой от перемещения "вагнеровцев" на территорию Беларуси.

Премьер Польши накануне заявил, что более 100 наемников группы Вагнера двинулись в сторону Сувальского перешейка возле Гродно в Беларуси.

По словам главы правительства Польши, они, вероятно, будут замаскированы под белорусских пограничников и будут помогать нелегальным иммигрантам попадать на польскую территорию. Вероятно, они также будут пытаться проникнуть на территорию Польши, выдавая себя за нелегальных иммигрантов, сказал он.

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