Разведка Британии: "Вагнеровцы" в Беларуси без тяжелой техники, потому что вероятно ее передали Минобороны РФ

В британском Минобороны считают, что боевики ЧВК "Вагнер" прибыли в Беларусь в основном без своей тяжелой техники, поскольку могли передать ее российскому Минобороны.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Британские аналитики подчеркнули, что в лагере "вагнеровцев" в селе Цель под Осиповичами было обнаружено примерно 300 палаток и 200 транспортных средств. Они отметили, что палатки и места хранения транспортных средств идентифицированы на спутниковых снимках, сделанных 19 июля 2023 года.

(2/6) Tents and vehicle storage identified from satellite imagery captured on 19 July 2023. pic.twitter.com/GCaP6KluAd