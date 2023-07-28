Байден і Мелоні пообіцяли подальшу підтримку України

Президент США Джо Байден і прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні під час зустрічі у Білому домі пообіцяли подальшу підтримку України у боротьбі з російською агресією.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів за результатами зустрічі, повідомляє "Європейська правда".

"Обидва лідери підтримують Україну, яка захищається від незаконної агресії Росії. Сполучені Штати та Італія продовжуватимуть надавати політичну, військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні стільки, скільки буде потрібно, з метою досягнення справедливого і тривалого миру, який повністю поважатиме Статут ООН та суверенітет і територіальну цілісність України", – йдеться у заяві.

Сполучені Штати та Італія також визнали необхідність подолання глобальних наслідків конфлікту, особливо для стабільності, енергетичної та продовольчої безпеки вразливих країн.

Зокрема, Байден і Мелоні підкреслили важливість надання Україні можливості експортувати продовольство через Чорне море і засудили односторонній вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи, яка відіграла важливу роль у зниженні світових цін на продовольство. Вони також засудили російські атаки на українську інфраструктуру зберігання і транспортування зерна.

"Обидві сторони також зобов'язуються надалі координувати зусилля з відновлення України та визнають роль, яку Італія відіграватиме у цих зусиллях, зважаючи на головування Італії у G7 у 2024 році та проведення Конференції з питань відновлення України у 2025 році", – йдеться у заяві.

Як повідомляє агентство AP, Байден перед зустріччю подякував Мелоні за зусилля Італії з підтримки України.

"Італія та Сполучені Штати також твердо стоять на боці України, і я дякую вам за вашу дуже сильну підтримку у захисті від російських звірств, і це так. І я дякую італійському народу. Я хочу подякувати їм за підтримку вас і підтримку України. Це має велике значення", – заявив президент США.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що її країна готова долучитися до відбудови Спасо-Преображенського собору, який минулими вихідними постраждав внаслідок ракетного удару окупаційних військ РФ. Лідери та посли західних держав засудили цей удар РФ.