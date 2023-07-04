Кулеба відреагував на продовження мандату Столтенберга

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав "чудовими новинами" рішення про продовження ще на рік мандату чинного генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Заяву він опублікував у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Дмитро Кулеба привітав рішення Альянсу. "Складні часи потребують сильного лідерства. Єнс Столтенберг продемонстрував саме це. Чекаю продовження нашої співпраці", – зазначив Кулеба.

Excellent news on the extension of @JensStoltenberg's mandate as NATO Secretary General. Tough times demand strong leadership. Jens Stoltenberg has demonstrated just that. I look forward to furthering our cooperation. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 4, 2023

Нагадаємо, 4 липня НАТО продовжив ще на рік повноваження Столтенберга як генерального секретаря Альянсу, оскільки союзникам не вдалося домовитись про кращу кандидатуру наступника.

Жоден із потенційних кандидатів, як-то прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес або прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, так і не зміг отримати підтримку 31 держави-члена НАТО.

Колишній прем’єр-міністр Норвегії, 64-річний Столтенберг мав завершити свій термін на посаді генсека НАТО наприкінці вересня 2023 року і не хотів продовження мандату.

Про кандидатів, яких розглядали на цю посаду, "ЄвроПравда" розповідала у статті НАТО в активному пошуку: хто очолить провідну безпекову організацію світу.