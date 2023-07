Кулеба відреагував на продовження мандату Столтенберга

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав "чудовими новинами" рішення про продовження ще на рік мандату чинного генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Заяву він опублікував у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Дмитро Кулеба привітав рішення Альянсу. "Складні часи потребують сильного лідерства. Єнс Столтенберг продемонстрував саме це. Чекаю продовження нашої співпраці", – зазначив Кулеба.

Excellent news on the extension of @JensStoltenberg's mandate as NATO Secretary General. Tough times demand strong leadership. Jens Stoltenberg has demonstrated just that. I look forward to furthering our cooperation.