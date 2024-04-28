В Італії прихильники Муссоліні влаштували марш у річницю його страти

В Італії прихильники фашистського диктатора Беніто Муссоліні у неділю влаштували марш із фашистським вітанням у 79-у річницю його страти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Під час маршу десятки людей піднімали руки у фашистському вітанні і вигукували фашистські гасла.

AP

Одягнені в чорне, прихильники неофашизму пройшли маршем через місто Донго, де Муссоліні був заарештований і страчений наприкінці Другої світової війни, а також у місті Предаппіо, на батьківщині диктатора.

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У Донго прихильники неофашизму кинули в Озеро Комо 15 троянд в пам'ять про міністрів і посадовців з уряду Муссоліні, які були там вбиті.

Кілька поліцейських фургонів відокремлювали демонстрантів у Донго від сотень протестувальників, які у цей час співали відому партизанську пісню "Bella Ciao".

Раніше австрійська поліція затримала чотирьох німців, які вшанували день народження лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера біля будинку, де той народився, на заході країни.

Перед цим нижня палата швейцарського парламенту схвалила заходи, які забороняють використання, публічне носіння або демонстрацію нацистської та расистської символіки, що може розпалювати ненависть або насильство.

У грудні минулого року ініціатива була схвалена верхньою палатою парламенту Швейцарії – Радою кантонів.