Кулеба отреагировал на продление мандата Столтенберга

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "замечательными новостями" решение о продлении еще на год мандата действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Заявление он опубликовал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Дмитрий Кулеба приветствовал решение Альянса. "Сложные времена требуют сильного лидерства. Йенс Столтенберг продемонстрировал именно это. Жду продолжения нашего сотрудничества", – отметил Кулеба.

Excellent news on the extension of @JensStoltenberg's mandate as NATO Secretary General. Tough times demand strong leadership. Jens Stoltenberg has demonstrated just that. I look forward to furthering our cooperation. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 4, 2023

Напомним, 4 июля НАТО продлил еще на год полномочия Столтенберга в качестве генерального секретаря Альянса, поскольку союзникам не удалось договориться о лучшей кандидатуре преемника.

Ни один из потенциальных кандидатов, таких как премьер-министр Дании Метте Фредериксен, министр обороны Великобритании Бен Уоллес или премьер-министр Испании Педро Санчес, так и не смог получить поддержку 31 государства-члена НАТО.

Бывший премьер-министр Норвегии, 64-летний Столтенберг должен был завершить свой срок на посту генсека НАТО в конце сентября 2023 года и не хотел продления мандата.

О кандидатах, которых рассматривали на эту должность, "ЕвроПравда" рассказывала в статье НАТО в активном поиске: кто возглавит ведущую организацию мира по безопасности.