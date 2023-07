Кулеба отреагировал на продление мандата Столтенберга

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "замечательными новостями" решение о продлении еще на год мандата действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Заявление он опубликовал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Дмитрий Кулеба приветствовал решение Альянса. "Сложные времена требуют сильного лидерства. Йенс Столтенберг продемонстрировал именно это. Жду продолжения нашего сотрудничества", – отметил Кулеба.

Excellent news on the extension of @JensStoltenberg's mandate as NATO Secretary General. Tough times demand strong leadership. Jens Stoltenberg has demonstrated just that. I look forward to furthering our cooperation.