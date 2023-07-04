Німецька опозиція закликала уряд підтримати перспективу членства України в НАТО

Головна опозиційна сила Німеччини, союз ХДС/ХСС, закликає федеральний уряд підтримати перспективу членства України в НАТО напередодні Вільнюського саміту.

Про це йдеться у пропозиції, яку блок ХДС/ХСС ухвалив на засіданні своєї парламентської фракції у вівторок, пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Згідно з ухваленою пропозицією, "майбутнє України – у НАТО". Тож ХДС і ХСС закликають німецький уряд інтегрувати Україну "в архітектуру безпеки, яка забезпечить тривалу безпеку українців від російської агресії, захистить територіальну цілісність України, забезпечить інтеграцію України в західний світ і в довгостроковій перспективі зробить можливим вступ України до НАТО".

ХДС і ХСС вважають обов'язком федерального уряду сприяти підвищенню довіри до Німеччини на майбутньому саміті НАТО.

Найбільша опозиційна фракція наголошує, що саміт повинен стати "поворотним моментом у відносинах Альянсу з Україною і сигналом солідарності з Молдовою, а також Грузією завдяки ініціативі та відданості Німеччини".

"Німеччина може використати цю можливість для відновлення довіри та репутації, особливо в Центральній та Східній Європі, з Україною та США", – наголошує найбільша опозиційна фракція.

Очікується, що Бундестаг обговорить цю пропозицію в четвер у другій половині дня.

Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз – навіть якщо країна приєднається до Альянсу після війни.

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