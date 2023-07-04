Немецкая оппозиция призвала правительство поддержать перспективу членства Украины в НАТО

Главная оппозиционная сила Германии, союз ХДС/ХСС, призывает федеральное правительство поддержать перспективу членства Украины в НАТО накануне Вильнюсского саммита.

Об этом говорится в предложении, которое блок ХДС/ХСС принял на заседании своей парламентской фракции во вторник, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Согласно принятому предложению, "будущее Украины – в НАТО". Поэтому ХДС и ХСС призывают немецкое правительство интегрировать Украину "в архитектуру безопасности, которая обеспечит длительную безопасность украинцев от российской агрессии, защитит территориальную целостность Украины, обеспечит интеграцию Украины в западный мир и в долгосрочной перспективе сделает возможным вступление Украины в НАТО".

ХДС и ХСС считают обязанностью федерального правительства способствовать повышению доверия к Германии на предстоящем саммите НАТО.

Крупнейшая оппозиционная фракция подчеркивает, что саммит должен стать "поворотным моментом в отношениях Альянса с Украиной и сигналом солидарности с Молдовой, а также Грузией благодаря инициативе и преданности Германии".

"Германия может использовать эту возможность для восстановления доверия и репутации, особенно в Центральной и Восточной Европе, с Украиной и США", – отмечает крупнейшая оппозиционная фракция.

Ожидается, что Бундестаг обсудит это предложение в четверг во второй половине дня.

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас – даже если страна присоединится к Альянсу после войны.

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