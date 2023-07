Вучич звинуватив німецьких "Зелених" у фінансуванні протестів в Сербії

Президент Сербії Александар Вучич звинуватив німецьку партію "Зелених", а також організації з Німеччини, такі як Фонд Генріха Бьолля, в тому, що вони фінансують протести в його країні.

Про це, як передає "Європейська правда", він заявив телеканалу TV Prva.

"Вони говорять про втручання Росії у вибори в США, в той час, як тут, перед кожними виборами, надсилають стільки грошей, скільки хочуть, кому хочуть, зокрема, ті ж "Зелені". І їм байдуже, вони думають, що можуть робити все, що завгодно", – заявив Вучич.

В інтерв'ю Nova.rs депутатка від "Зелених" в ЄС Віола фон Крамон назвала його слова "абсолютною дурістю".

"Я категорично заперечую всі звинувачення в тому, що організації з Німеччини – в тому числі наша партія "Зелених" і наш Фонд Генріха Бьолля – фінансують протести в Сербії", – зазначила вона.

За її словами, ці заяви є безпідставними, і їхня єдина мета – показати, що протести не є справжньою реакцією сербського народу.

Окремо в Twitter фон Крамон наголосила, що "Німеччина інвестувала в Сербію та відкрила 80 тисяч робочих місць в Сербії, і це допомогло Вучичу залишитися при владі".

