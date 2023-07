Вучич обвинил немецких "Зеленых" в финансировании протестов в Сербии

Президент Сербии Александар Вучич обвинил немецкую партию "Зеленых", а также организации из Германии, такие как Фонд Генриха Белля, в том, что они финансируют протесты в его стране.

Об этом, как передает "Европейская правда", он заявил телеканалу TV Prva.

"Они говорят о вмешательстве России в выборы в США, в то время как здесь, перед каждыми выборами, они присылают столько денег, сколько хотят, кому хотят, в частности, те же "Зеленые". И им все равно, они думают, что могут делать все, что угодно", – заявил Вучич.

В интервью Nova.rs депутат от "Зеленых" в ЕС Виола фон Крамон назвала его слова "абсолютной глупостью".

"Я категорически отрицаю все обвинения в том, что организации из Германии – в том числе наша партия "Зеленых" и наш Фонд Генриха Белля – финансируют протесты в Сербии", – отметила она.

По ее словам, эти заявления являются безосновательными, и их единственная цель – показать, что протесты не являются настоящей реакцией сербского народа.

Отдельно в Twitter фон Крамон отметила, что "Германия инвестировала в Сербию и открыла 80 тысяч рабочих мест в Сербии, и это помогло Вучичу остаться у власти".

