Зеленський у Болгарії підписав декларацію про членство України в НАТО

Україна та Болгарія уклали спільну декларацію, яка стала 22-м документом, в якому йдеться про підтримку членства України в НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", про це у Facebook повідомив заступник глави ОП Ігор Жовква

Зазначається, що документ чітко засвідчує, що Болгарія підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови.

У спільній декларації йдеться, що Болгарія визнає, що членство України в НАТО є єдиним способом забезпечити достатній рівень безпеки як для України, так і для всієї євроатлантичної сім'ї.

"Болгарська сторона вітає значні досягнення України у просуванні на шляху євроатлантичної інтеграції, зокрема, щодо досягнення взаємосумісності з НАТО, підтверджує намір збільшити спільні зусилля щодо підтримки інтеграції України до Альянсу та імплементації стандартів НАТО, а також повністю підтримує Раду Україна-НАТО", – йдеться у документі.

Повідомляється, що декларація також закріплює готовність Болгарії продовжувати надавати політичну і матеріальну підтримку України як з боку Альянсу, так і на двосторонньому рівні стільки, скільки буде потрібно.

"Разом з міжнародними організаціями, союзниками та партнерами Болгарія підтверджує готовність брати участь у повоєнному відновленні та відбудові України", – резюмується в документі.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у четвер прибув з візитом до Болгарії.

Як повідомлялося, що Україна сформулювала два конкретні очікування від прийдешнього саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі – стосовно членства й гарантій безпеки – й до останнього наполягатиме на їхньому затвердженні.