Палата представників Нідерландів визнала Голодомор геноцидом

Палата представників Нідерландів, нижня палата парламенту країни, визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це у п’ятницю вранці повідомив президент Володимир Зеленський, пише "Європейська правда".

У своєму Twitter глава держави привітав визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом.

"Називати речі своїми іменами – це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів", – прокоментував президент.

Зеленський окремо подякував Нідерландам за сильну та комплексну підтримку України в її боротьбі за своє майбутнє та майбутнє всього вільного світу.

Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав рішення "важливим кроком" у встановленні історичної правди.

"Я вдячний Нідерландам за те, що вони зайняли тверду позицію щодо необхідності притягнення до відповідальності за минулі та теперішні злодіяння", – написав Кулеба у Twitter.

The House of Representatives of the Netherlands has recognized the 1932-1933 Holodomor as genocide. It is an important step in establishing historical truth. I am grateful to the Netherlands for taking a firm stance on the need of accountability for past and present atrocities.