Голодомор геноцидом визнали вже 27 країн – Кулеба

27 держав вже визнали Голодомор геноцидом українського народу.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба у своєму Twitter в середу, пише "Європейська правда".

За словами міністра, до листопада 2022 року 15 країн визнали Голодомор геноцидом українського народу. З того часу до них приєдналися ще 12.

By November 2022, 15 countries had recognized the Holodomor as genocide against the Ukrainian people. Since then, 12 more have joined. I thank them for hearing our requests and invite others to join. Recognition honors victims and warns future generations to prevent genocide. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 28, 2023

Кулеба подякував їм за те, що вони почули прохання України, і запросив інших приєднатися.

"Визнання вшановує жертв і застерігає майбутні покоління від геноциду", – відзначив Кулеба у своєму Twitter.

Нагадаємо, у середу парламент Хорватії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Голодомор геноцидом українського народу визнали парламенти не тільки понад двох десятків країн, а також Європейський парламент.