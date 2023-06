Голодомор геноцидом визнали вже 27 країн – Кулеба

27 держав вже визнали Голодомор геноцидом українського народу.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба у своєму Twitter в середу, пише "Європейська правда".

За словами міністра, до листопада 2022 року 15 країн визнали Голодомор геноцидом українського народу. З того часу до них приєдналися ще 12.

By November 2022, 15 countries had recognized the Holodomor as genocide against the Ukrainian people. Since then, 12 more have joined. I thank them for hearing our requests and invite others to join. Recognition honors victims and warns future generations to prevent genocide.