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Голодомор геноцидом визнали вже 27 країн – Кулеба

Середа, 28 червня 2023, 12:46

27 держав вже визнали Голодомор геноцидом українського народу.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба у своєму Twitter в середу, пише "Європейська правда".

За словами міністра, до листопада 2022 року 15 країн визнали Голодомор геноцидом українського народу. З того часу до них приєдналися ще 12. 

Кулеба подякував їм за те, що вони почули прохання України, і запросив інших приєднатися. 

"Визнання вшановує жертв і застерігає майбутні покоління від геноциду", – відзначив Кулеба у своєму Twitter.

Нагадаємо, у середу парламент Хорватії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Голодомор геноцидом українського народу визнали парламенти не тільки понад двох десятків країн, а також Європейський парламент.

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Кулеба МЗС