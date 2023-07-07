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Палата представителей Нидерландов признала Голодомор геноцидом

Пятница, 7 июля 2023, 09:42

Палата представителей Нидерландов, нижняя палата парламента страны, признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом в пятницу утром сообщил президент Владимир Зеленский, пишет "Европейская правда".

В своем Twitter глава государства приветствовал признание Палатой представителей Нидерландов Голодомора геноцидом.

"Называть вещи своими именами – это ключевое условие справедливости и недопущения повторения таких страшных преступлений", – прокомментировал президент.

Зеленский отдельно поблагодарил Нидерланды за сильную и комплексную поддержку Украины в ее борьбе за свое будущее и будущее всего свободного мира.

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал решение "важным шагом" в установлении исторической правды.

"Я благодарен Нидерландам за то, что они заняли твердую позицию о необходимости привлечения к ответственности за прошлые и нынешние злодеяния", – написал Кулеба в Twitter.

В конце июня Кулеба сообщил, что 27 государств уже признали Голодомор геноцидом украинского народа. С Нидерландами эта цифра выросла до 28.

Голодомор геноцидом украинского народа признали парламенты не только более двух десятков стран, а также Европейский парламент.

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Нидерланды Зеленский Кулеба