Палата представителей Нидерландов признала Голодомор геноцидом

Палата представителей Нидерландов, нижняя палата парламента страны, признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом в пятницу утром сообщил президент Владимир Зеленский, пишет "Европейская правда".

В своем Twitter глава государства приветствовал признание Палатой представителей Нидерландов Голодомора геноцидом.

"Называть вещи своими именами – это ключевое условие справедливости и недопущения повторения таких страшных преступлений", – прокомментировал президент.

Зеленский отдельно поблагодарил Нидерланды за сильную и комплексную поддержку Украины в ее борьбе за свое будущее и будущее всего свободного мира.

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал решение "важным шагом" в установлении исторической правды.

"Я благодарен Нидерландам за то, что они заняли твердую позицию о необходимости привлечения к ответственности за прошлые и нынешние злодеяния", – написал Кулеба в Twitter.

