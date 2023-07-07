Президенти Польщі, Литви та Латвії у листі попередили НАТО про загрозу з Білорусі

Президент Литви Гітанас Науседа разом із польським та латвійським колегами Анджеєм Дудою та Егілсом Левітсом написали лист генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу, у якому попереджають про загрозу з боку Білорусі.

Лист поширила пресслужба литовського президента, повідомляє "Європейська правда".

У листі три лідери заявляють, що співпраця між Москвою і Мінськом підриває безпеку регіону і всього євроатлантичного простору.

Президенти відзначають, що Росія використовує територію Білорусі та її ресурси для своєї агресивної війни проти України, що свідчить про все більш тісну військову інтеграцію між двома країнами.

"Її нещодавнім проявом стало розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Це є ескалаційним кроком у контексті війни в Україні та прямою загрозою безпеці нашої спільноти. Це ще одне грубе порушення Рамкового акту НАТО-Росія і живий доказ того, що цей документ більше не діє", – йдеться у листі.

Науседа, Дуда і Левітс також попереджають, що переміщення російських найманців "Вагнера" та їхнього лідера Євгенія Пригожина до Білорусі "створить ризики для політичної стабільності в Білорусі і, як наслідок, потенційну втрату контролю над звичайними і ядерними озброєннями".

Президенти також зазначають, що присутність "вагнерівців" може змусити Білорусь відновити провокації з мігрантами ка кордонах ЄС.

"Сьогодні, напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, ми потребуємо солідарності та єдності для протидії всім загрозам відповідно до принципу 360 градусів. В тому числі й тим, що виникли внаслідок нещодавніх подій у Білорусі. Ми повинні показати Росії, що ми бачимо і розуміємо їх, і що ми готові використовувати всі можливі засоби для протидії їм", – йдеться у листі.

За домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Лукашенком після заколоту в Росії Пригожин мав вирушити у Білорусь.

Після цього міністри закордонних справ двох країн Балтії у вівторок закликали НАТО зміцнити свої східні кордони у відповідь на дислокацію бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" в Білорусі.

А президент Польщі Анджей Дуда заявив, що передислокація групи Вагнера до Білорусі є дуже негативним сигналом для його країни.

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