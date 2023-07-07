Президенты Польши, Литвы и Латвии в письме предупредили НАТО об угрозе из Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа вместе с польским и латвийским коллегами Анджеем Дудой и Эгилсом Левитсом написали письмо генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, где предупреждают об угрозе со стороны Беларуси.

Письмо распространила пресс-служба литовского президента, сообщает "Европейская правда".

В письме три лидера заявляют, что сотрудничество между Москвой и Минском подрывает безопасность региона и всего евроатлантического пространства.

Президенты отмечают, что Россия использует территорию Беларуси и ее ресурсы для своей агрессивной войны против Украины, что свидетельствует о все более тесной военной интеграции между двумя странами.

"Ее недавним проявлением стало размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Это является эскалационным шагом в контексте войны в Украине и прямой угрозой безопасности нашего сообщества. Это еще одно грубое нарушение Рамочного акта НАТО-Россия и живое доказательство того, что этот документ больше не действует", – говорится в письме.

Науседа, Дуда и Левитс также предупреждают, что перемещение российских наемников "Вагнера" и их лидера Евгения Пригожина в Беларусь "создаст риски для политической стабильности в Беларуси и, как следствие, потенциальную потерю контроля над обычными и ядерными вооружениями".

Президенты также отмечают, что наличие "вагнеровцев" может заставить Беларусь возобновить провокации с мигрантами на границах ЕС.

"Сегодня, накануне саммита НАТО в Вильнюсе, мы нуждаемся в солидарности и единстве для противодействия всем угрозам в соответствии с принципом 360 градусов. В том числе и тем, что возникли в результате недавних событий в Беларуси. Мы должны показать России, что мы видим и понимаем их, и что мы готовы использовать все возможные средства для противодействия им", – говорится в письме.

По договоренности с самопровозглашенным белорусским президентом Лукашенко после мятежа в России Пригожин должен был отправиться в Беларусь.

После этого министры иностранных дел двух стран Балтии во вторник призвали НАТО укрепить свои восточные границы в ответ на дислокацию боевиков частной военной компании "Вагнер" в Беларуси.

А президент Польши Анджей Дуда заявил, что передислокация группы Вагнера в Беларусь является очень негативным сигналом для его страны.

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