Франція блокуватиме відкриття офісу НАТО в Японії

Саміт Північноатлантичного Альянсу, як очікується, не досягне прогресу щодо розширення своєї присутності в Азійському регіоні через позицію Франції, яка продовжує блокувати відкриття офісу НАТО в Японії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Французький президент Емманюель Макрон вважає, що географічне розширення Альянсу може призвести до того, що сфера його діяльності відійде надто далеко від початкового, "північноатлантичного" фокусу.

"Ми принципово не підтримуємо це. Що стосується офісу (в Японії. – Ред.), то японська влада сама повідомила нам, що не надто до цього прив’язана", – заявив у п'ятницю журналістам представник Єлисейського палацу.

Посадовець вказав, що позиція Парижа незмінна: НАТО географічно обмежується Північною Атлантикою. "НАТО – це Організація Північноатлантичного договору", – пояснив він, додавши, що статті про колективний захист, які лежать в основі Альянсу, є "географічними".

За даними Politico, деякі інші члени НАТО також висловлюють занепокоєння щодо відкриття офісу в Токіо, та найсильніша опозиція походить саме від Франції.

Нагадаємо, 10 травня міністр закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші заявив, що країна веде переговори про відкриття офісу зв'язку НАТО - першого у своєму роді в Азії.

НАТО має подібні офіси зв'язку в інших місцях, в тому числі в Україні і Відні. Офіс зв'язку в Японії дасть змогу обговорювати з партнерами НАТО, такими як Південна Корея, Австралія і Нова Зеландія, геополітичні виклики, нові і проривні технології і кіберзагрози.

Японія і НАТО обговорюють відкриття офісу в Токіо з того часу, як прем'єр-міністр Сіндзо Абе відвідав штаб-квартиру НАТО в 2007 році. Прем'єр-міністр Фуміо Кішіда, який минулого року став першим японським лідером, що взяв участь у саміті НАТО, має взяти участь у зустрічі лідерів Альянсу в Литві.