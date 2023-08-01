США про БПЛА у Москві: Не заохочуємо Україну завдавати ударів по РФ

Держдеп Сполучених Штатів прокоментував удари безпілотників по Москві, які сталися у ніч на 30 липня.

Свою реакцію, як пише "Європейська правда", висловив речник Держдепу Меттью Міллер.

Відповідаючи на запитання, чи підтримують США слова українського лідера Володимира Зеленського про те, що повернення війни "до її символічних центрів" у Москві – це "неминучий, природний і абсолютно справедливий процес", Міллер заявив, що він "не впевнений, що погодився б з такою інтерпретацією того, що означають символічні центри".

"Я скажу, що ми не заохочуємо і не дозволяємо завдавати ударів за межами кордонів України. Але, як ми вже неодноразово говорили, саме Україні вирішувати, як вести цю війну", – наголосив представник Держдепу.

Він також нагадав, що "саме українська цивільна інфраструктура є мішенню" росіян, і "це українських цивільних вбивають у цій війні", коли РФ б'є по школах, лікарнях і багатоквартирних будинках.

Нагадаємо, США наполягають на тому, що Росія має припинити депортацію українців з окупованих нею територій та повернути їх Україні, зокрема дітей.

За інформацією New York Times, спецслужби США зібрали деталі про рішення РФ навмисно завдавати ударів по цивільній інфраструктурі в Україні та примусово депортувати тисячі українських дітей з окупованих територій.