У США під час затримання застрелили чоловіка, який погрожував вбити Байдена

У штаті Юта правоохоронці під час спроби арешту застрелили чоловіка, який погрожував вбити президента США Джо Байдена.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Перед поїздкою Байдена до Юти спецагенти ФБР прийшли заарештувати чоловіка Крейга Робертсона. Під час спроби арешту його застрелили.

"Інцидент стався, коли спецагенти спробували виконати арешт і ордер на обшук у домівці", – прокоментував речник ФБР.

Обізнаний співрозмовник сказав журналістам, що співробітники FBI SWAT віддавали йому накази, але він навів на них зброю.

Чоловіку загрожували три кримінальні звинувачення, у тому числі за погрози президенту та протидії співробітникам поліції погрозами.

За даними слідства, у нього була снайперська гвинтівка та інша стрілецька зброя.

Останні з онлайн-погроз від Робертсона на адресу Байдена пролунали перед поїздкою президента до Юти. Робертсон прямо написав, що з цієї нагоди "витре пилюку зі своєї M24".

Чоловік останніми місяцями також погрожував іншим політикам-демократам і прокурорам, які ведуть розслідування проти експрезидента Дональда Трампа.

Агенти ФБР вже приходили до Робертсона у березні після чергових публікацій з погрозами у соцмережах. Він тоді відмовлявся спілкуватися з ними і сказав "не повертатися без ордера", а потім у соцмережах написав адресований ФБР пост, де заявив, що вони "не розуміють, як близько підійшли до "бабаху", вочевидь натякаючи, що готовий був застосувати зброю. .

Нагадаємо, суд дозволив Мін'юсту США отримати доступ до Twitter-акаунту експрезидента Трампа.

Дональд Трамп стверджує, що йому може загрожувати до 561 року ув'язнення за всіма висунутими проти нього звинуваченнями.