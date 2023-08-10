У канцелярії президента Польщі вважають, що найгарячіший етап суперечки з Україною вже минув

Голова канцелярії польського президента Павел Шрот вважає, що найгарячіший етап суперечки між Польщею та Україною вже в минулому.

Про це повідомляє Polskie Radio, пише "Європейська правда".

Павел Шрот в ефірі поділився, що очільник президентського Бюро міжнародної політики, міністр Марчин Пшидач отримав особисте запрошення від української сторони на переговори в Саудівській Аравії, що проходили цими вихідними.

За його словами, це свідчить про покращення відносин.

"Думаю, це (ймовірно, питання експорту зерна – Ред.) не єдина розбіжність між нами, і в майбутньому вони, звісно, будуть з’являтись. До цього потрібно підходити спокійно, працювати в напрямку їх розв’язання, щоб відносини між нашими країнами були добрими і ставали кращими", – додав Павел Шрот.

Про причини останнього ускладнення стосунків між Києвом та Варшавою дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди" і статті Польща обирає конфлікт: чому зіпсувалися відносини з нашим ключовим союзником,

а також Не тільки вибори, не тільки зерно. Як Україні та Польщі уникнути масштабної кризи у відносинах