В канцелярии президента Польши считают, что самый горячий этап спора с Украиной уже позади

Глава канцелярии польского президента Павел Шрот считает, что самый горячий этап спора между Польшей и Украиной уже в прошлом.

Об этом сообщает Polskie Radio, пишет "Европейская правда".

Павел Шрот в эфире поделился, что глава президентского Бюро международной политики, министр Марчин Пшидач получил личное приглашение от украинской стороны на переговоры в Саудовской Аравии, проходившие в эти выходные.

По его словам, это свидетельствует об улучшении отношений.

"Думаю, это (вероятно, вопрос экспорта зерна – Ред.) не единственное разногласие между нами, и в будущем они, конечно, будут появляться. К этому нужно подходить спокойно, работать в направлении их решения, чтобы отношения между нашими странами были хорошими и становились лучше", – добавил Павел Шрот.

О причинах последнего осложнения отношений между Киевом и Варшавой смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды" и статье Польша выбирает конфликт: почему испортились отношения с нашим ключевым союзником,

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