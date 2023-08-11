Україна допоможе Словенії, яка постраждала від повеней: указ президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Словенії, яка постраждала від масштабних повеней.

Про це глава держави повідомив в п’ятницю у Twitter, пише "Європейська правда".

"Україна надає гуманітарну допомогу Словенії у зв'язку із сильною повінню. Відповідний указ я підписав учора. Ми допомагаємо нашим друзям, навіть коли воюємо вдома. Солідарність працює в обидва боки", – зазначив Зеленський.

Ukraine provides humanitarian aid to Slovenia in response to severe floods. I signed a relevant decree yesterday. We help our friends even as we fight a war at home. Solidarity works both ways. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 11, 2023

На сайті президента опублікований відповідний указ, датований 10 серпня. В документі не вказано, яку саме допомогу нададуть.

Згідно з розпорядженням уряду від 11 серпня, Кабмін доручив Міністерству внутрішніх справ і Державній службі з надзвичайних ситуацій направити до Словенії зведений аварійно-рятувальний загін ДСНС для надання гуманітарної допомоги в ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Раніше у МЗС повідомляли, що Україна готова надати Словенії гелікоптер для участі в пошуково-рятувальних операціях.

Нещодавні сильні дощі завдали значних збитків Словенії, що призвело до обвалу щонайменше семи головних і регіональних мостів і вплинуло на дороги та енергетичну інфраструктуру. Тисячам людей довелося покинути свої домівки, багатьох евакуювали гелікоптерами та човнами, були жертви.

За даними влади, це найгірша ситуація з повенями в Словенії в новітній історії, яка торкнулася 2/3 території країни.

ЄС пообіцяв Словенії 400 млн євро для відновлення після руйнівних повеней.