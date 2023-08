Україна допоможе Словенії, яка постраждала від повеней: указ президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Словенії, яка постраждала від масштабних повеней.

Про це глава держави повідомив в п’ятницю у Twitter, пише "Європейська правда".

"Україна надає гуманітарну допомогу Словенії у зв'язку із сильною повінню. Відповідний указ я підписав учора. Ми допомагаємо нашим друзям, навіть коли воюємо вдома. Солідарність працює в обидва боки", – зазначив Зеленський.

Ukraine provides humanitarian aid to Slovenia in response to severe floods. I signed a relevant decree yesterday. We help our friends even as we fight a war at home. Solidarity works both ways.