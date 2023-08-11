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Украина поможет Словении, пострадавшей от наводнений: указ президента

Пятница, 11 августа 2023, 14:36

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Словении, которая пострадала от масштабных наводнений.

Об этом глава государства сообщил в пятницу в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Украина оказывает гуманитарную помощь Словении в связи с сильным наводнением. Соответствующий указ я подписал вчера. Мы помогаем нашим друзьям, даже когда воюем дома. Солидарность работает в обе стороны", – отметил Зеленский. 

На сайте президента опубликован соответствующий указ, датированный 10 августа. В документе не указано, какую именно помощь предоставят.

Согласно распоряжению правительства от 11 августа, Кабмин поручил Министерству внутренних дел и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям направить в Словению сводный аварийно-спасательный отряд ГСЧС для оказания гуманитарной помощи в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Ранее в МИД сообщали, что Украина готова предоставить Словении вертолет для участия в поисково-спасательных операциях.

Недавние сильные дожди нанесли значительный ущерб Словении, что привело к обвалу по меньшей мере 7 главных и региональных мостов и повлияло на дороги и энергетическую инфраструктуру. Тысячам людей пришлось покинуть свои дома, многих эвакуировали вертолетами и лодками, были жертвы.

По данным властей, это худшая ситуация с наводнениями в Словении в новейшей истории, которая затронула 2/3 территории страны.

ЕС пообещал Словении 400 млн евро для восстановления после разрушительных наводнений.

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