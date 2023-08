Украина поможет Словении, пострадавшей от наводнений: указ президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Словении, которая пострадала от масштабных наводнений.

Об этом глава государства сообщил в пятницу в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Украина оказывает гуманитарную помощь Словении в связи с сильным наводнением. Соответствующий указ я подписал вчера. Мы помогаем нашим друзьям, даже когда воюем дома. Солидарность работает в обе стороны", – отметил Зеленский.

Ukraine provides humanitarian aid to Slovenia in response to severe floods. I signed a relevant decree yesterday. We help our friends even as we fight a war at home. Solidarity works both ways.